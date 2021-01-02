الداخلية: أرجعت 1050 مركب نقل من منافذ الحجر الصحي فرض عقوبات تغريم على 20 مخالفا لقواعد نظام الحجر الصحي خلال اليوم

باكو، 2 يناير، أذرتاج

عمليات الفحص والتفتيش لدى منافذ عبور خاصة مقامة عند مختلف نقاط الطرق البرية السريعة الواصلة بين باكو وقوبا وبين باكو وشاماخي وبين باكو وقازاخ بسبب فرض نظام الحجر الصحي الصارم بغية الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 متواصلة من قبل عناصر الشرطة والقوات الداخلية.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن 1050 مركب نقل أرجعت الى حيث أتت بعد أن حاولت العبور دون رخصة. كما فرضت عقوبات تغريم على 20 مخالفا لقواعد نظام الحجر الصحي على نطاق البلد خلال 1 يناير.

وكانت 530 مركب نقل ارجعت الى اتجاه العاصمة باكو و520 مركب نقل الى اتجاه محافظات.