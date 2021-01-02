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    أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير
    أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار

    ٠٢.٠١.٢٠٢١ [٢١:٢٠]

    باكو، 2 يناير، أذرتاج

    خبراء ومتخصصو الوكالة الوطنية لتطهير اراضي أذربيجان من الذخائر والألغام أناما فحصوا خلال عام 2020م المنتهي 7622217 متر مربع او 762 هيكتار من أراضي البلد في محافظات أبشرون وأغدام وأغداش وأغجابدي وأغصطفا وأستارا وبالاكن وبردعه وبيلقان وبلاسوار وجبرائيل وجورانبوي وجدابيك وجويجول ونفطالان وكوردمير وفضولي وترتر وطاووس وشمكير وحاجي قابل وزرداب وزنكيلان وخيزي وخوجاوند وخاتشماز وإيميشلي وصابر أباد وصاليان وسيازن وشابران وأوغوز وغابالا وقبادلي وقوبا وقازاخ وأوجار ومدن باكو وكنجة وسومغايت وشوشا ولنكران ومنكجوير للكشف عن 5669 ذخيرة غير منفجرة و4563 لغم مضاد للمشاة و3281 لغم مضاد للدبابات و39789 خرطوش مختلف العيار وحيدوها بنجاح.

    وقالت أناما في بيان إن الوكالة تلقت خلال عام 2020م الماضي 2560 بلاغ استدعاء عملية وقامت بتنفيذ 2055 عملية عاجلة طهر متخصصوها خلالها 1607720 متر مربع او 161 هيكتار من الاراضي في محافظات أبشرون وأغدام وأغداش وأغجابدي وأغصطفا وأستارا وبالاكن وبردعه وبيلقان وبلاسوار وجبرائيل وجورانبوي وجدابيك وجويجول ونفطالان وكوردمير وفضولي وترتر وطاووس وشمكير وحاجي قابل وزرداب وزنكيلان وخيزي وخوجاوند وخاتشماز وإيميشلي وصابر أباد وصاليان وسيازن وشابران وأوغوز وغابالا وقبادلي وقوبا وقازاخ وأوجار ومدن باكو وكنجة وسومغايت وشوشا ولنكران ومنكجوير للكشف عن 3613 ذخيرة غير منفجرة و4559 لغم مضاد للمشاة و3278 لغم مضاد للدبابات و39789 خرطوش مختلف العيار وحيدوها بنجاح بعد نقلها الى مركز التفكيك والتدمير للوكالة.

    وذكرت الوكالة أن متخصصوها طهرت خلال مدة نشاطها البالغة 21 عاما 548851305 متر مربع او 54885 هيكتار من اراضي البلد وحيدوا 819369 ذخيرة حية ولغم.

    وقعت خلال 2020م 7 حوادث بسبب اللغم والذخيرة الحية في اراضي محافظات أغدام وأغجابدي وأغصطفا وجبرائيل وفضولي ومحافظات قراباغ مما ادى الى اصابة 8 اشخاص بجروح مختلفة الخطورة ومقتل 6 آخرين.

    AZERTAG.AZ :أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير
    أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار
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    أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار أناما باشرت عام 2020م مع 2055 عملية الفحص والتطهير أناما تبطل مفعول حوالي 25 ألف ذخيرة في 762 هيكتار