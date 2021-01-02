أذربيجان: تسجيل 421 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و3645 حالة شفاء ووفاة 33 شخصا

باكو، 2 يناير، أذرتاج

سجلت إصابة 421 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 3645 مصاب هذا المرض وتوفي 33 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 219 ألف و462 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 191 ألف و925 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2703 مريض ويستمر علاج 24834 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و204 ألف و226 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 4 آلاف و287 فحص طبي.