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    مقطع فيديو لقرية قينليك بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٣١]

    باكو، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية قينليك بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16096704992663517648.mp4 

    AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرية قينليك بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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