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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مالاتكيشين المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)

    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية مالاتكيشين المحررة في محافظة زنقيلان من وطأة الاحتلال الارميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16095130114972724459.mp4 

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مالاتكيشين المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)
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