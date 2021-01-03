حوالي 6500 طالب أجنبي يتعلمون لدى مؤسسات التعليم العالي والمهني الثانوي
AzerTAg.az
٠٣.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٥]
باكو، 3 يناير، أذرتاج
قالت وزارة التعليم إن حوالي 6500 طالب اجنبي وعديم الجنسية من 89 بلدا يتعلمون لدى مؤسسات التعليم العالي والمهني الثانوي في أذربيجان خلال العام الدراسي 2020/2021م.
اوضحت الوزارة أن معظمهم من مواطني تركيا وإيران وجورجيا وروسيا والعراق ونيجيريا وتركمانستان والهند وباكستان وغيرها.
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