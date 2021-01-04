وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن كهف آزيخ المحررة من وطأة الاحتلال الارميني (فيديو)

باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن كهف آزيخ المحررة في محافظة خوجاوند من وطأة الاحتلال الارميني.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1609751235449751981.mp4