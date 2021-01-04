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    روسيا ترسل طاقم لازالة الألغام إلى أذربيجان (فيديو)

    ٠٤.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سيقوم طاقم الخبراء لإزالة الالغام لوزارة الطوارئ الروسية باعماله في أغدام.

    أفادت وكالة أذرتاج ان خبراء المتفجرات وصلوا الى اذربيجان على متن طائرة "إيل -76" التابعة لوزارة الطوارئ الروسية لتطهير أراضينا المحررة من الألغام: "سيشارك خبراء المتفجرات الروس في تطهير الأراضي المحررة من الألغام في محافظة أغدام ضمن المهمة الإنسانية".

    تضم المجموعة 20 خبيرا من مركز القادة التابع لوزارة الطوارئ الروسية ومركز إنقاذ نوجينسك و3 مجمعات عمل مع الروبوتات.

    AZERTAG.AZ :روسيا ترسل طاقم لازالة الألغام إلى أذربيجان (فيديو)
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    روسيا ترسل طاقم لازالة الألغام إلى أذربيجان (فيديو) روسيا ترسل طاقم لازالة الألغام إلى أذربيجان (فيديو)