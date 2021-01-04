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    مقطع فيديو لقرية زيول بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٠٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٤٧]

    باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية زيول بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1609769324806662839.mp4 

    AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرية زيول بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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