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    انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان

    ٠٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٧]

    باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2020.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير مليار و256.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.

    كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 56.7 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير مليار و742.7 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال 11 شهرا من عام 2019 في حين كانت تكلفة التصدير 76 مليونا و34 ألفا دولارا.

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