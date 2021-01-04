انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان

باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2020.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير مليار و256.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.

كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 56.7 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير مليار و742.7 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال 11 شهرا من عام 2019 في حين كانت تكلفة التصدير 76 مليونا و34 ألفا دولارا.