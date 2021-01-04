انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٧]
باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2020.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير مليار و256.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.
كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 56.7 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير مليار و742.7 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال 11 شهرا من عام 2019 في حين كانت تكلفة التصدير 76 مليونا و34 ألفا دولارا.
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