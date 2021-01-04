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    قائد مركز "ليدر" لطوارئ روسيا يتحدث عن اعمال انتزاع الألغام في اراضي أذربيجان

    ٠٤.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٢]

    كنجة، 4 يناير، أذرتاج

    قال الجنرال أناطولي ساوّين إن غرض مجموعة من أفراد وزارة الطوارئ الروسية تطهير الاراضي المستعادة الى جانب أذربيجان وفقا للاتفاقية الثلاثية من الألغام. المجموعة عبارة عن 20 شخصا. وهم متخصصو التقانة النارية وخبراء المتفجرات ومدربو الكلاب للكشف عن الألغام ومدربو الأفراد. والمجموعة مزودة بجميع الاجهزة والمعدات والمستلزمات الضرورية لاجراء اعمال انتزاع الألغام من الاراضي.

    أفادت أذرتاج عن الجنرال ساوّين قائد مركز "ليدر" لوزارة الطوارئ الروسية قوله في تصريح له لصحفيين في مطار كنجة الدولي عند وصول المجموعة الى أذربيجان إن حدود الاراضي المزروعة بالألغام موسمة وسنتخذ قرارا بشأن أراضٍ ستطهر بعد عقد مشاورة واعتقد اننا نعالج مهام موضوعة.

    AZERTAG.AZ :قائد مركز "ليدر" لطوارئ روسيا يتحدث عن اعمال انتزاع الألغام في اراضي أذربيجان
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