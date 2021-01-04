احياء ذكرى جواد خان في كنجة شهيد النضال ضد استعمار روسيا القيصرية

كنجة، 4 يناير، أذرتاج

احيا محافظ مدينة كنجة نيازي بايراموف والقنصل العام التركي في كنجة ذكي اوزتورك ونائب رئيس مؤسسة جواد خان للتأريخ والثقافة مزاديل حسنوف ونائب المجلس الوطني ناقف حمزايف ومسؤولون آخرون ذكرى جواد خان شهيد النضال الشعبي في المعارك التي خاضها ضد سياسة روسيا القيصرية للاستعمار عام 1804م في كنجة.

أفادت أذرتاج أن مدفن القائد الأذربيجاني العظيم من سلاسة القاجاريين رجل الدولة آخر حكام إمارة كنجة جواد وضعت عليه باقات من الزهور.

وبسبب فرض نظام الحجر الصحي على نطاق البلد ما شارك في حفل التأبين ممثلو المجتمع وسكان المدينة.

يذكر أن آخر حكام امارة كنجة جواد خان خاض نضالا غير مماثلا من اجل استقلال الوطن وحريته الى آخر لحظة واستشهد ببسالة. واحتلت مدينة كنجة في 4 يناير عام 1804م عقب حملات عديدة لجيش الامبراطورية القيصرية وسقط نحو 1500 كنجوي ومن ضمنهم نجل جواد خان حسين قولو بيك واعضاء اسرته في الدفاع عن كنجة في المعارك الدموية. وأسر 17224 ساكن مسالم من قبل جيش روسيا القيصرية.

وبنت مؤسسة حيدر علييف ضريحا على مدفن جواد خان عام 2004م.