تعيين آنار كريموف وزيرا للثقافة
AzerTAg.az
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
باكو، 5 يناير، أذرتاج
بمرسوم أصدره الرئيس الاذربيجاني، تم تعيين آنار قابل اوغلو كريموف وزيرا للثقافة لجمهورية اذربيجان.
بمرسوم رئاسي آخر، تم إعفائه عن منصب النائب الاول لوزير الثقافة.
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