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    ثقافة


    تعيين آنار كريموف وزيرا للثقافة

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٦:٣٢]

    باكو، 5 يناير، أذرتاج

    بمرسوم أصدره الرئيس الاذربيجاني، تم تعيين آنار قابل اوغلو كريموف وزيرا للثقافة لجمهورية اذربيجان.

    بمرسوم رئاسي آخر، تم إعفائه عن منصب النائب الاول لوزير الثقافة.

    AZERTAG.AZ :تعيين آنار كريموف وزيرا للثقافة
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