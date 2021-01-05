باكو، 5 يناير، أذرتاج بمرسوم أصدره الرئيس الاذربيجاني، تم تعيين آنار قابل اوغلو كريموف وزيرا للثقافة لجمهورية اذربيجان. بمرسوم رئاسي آخر، تم إعفائه عن منصب النائب الاول لوزير الثقافة.

AZERTAG.AZ : تعيين آنار كريموف وزيرا للثقافة

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