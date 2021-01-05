مقطع فيديو لقرية جهانقيربكلي بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

باكو، 5 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية جهانقيربكلي بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

احتلت القوات المسلحة الأرمينية قرية جهانقيربكلي الواقعة على ساحل نهر أوختشو في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الشجاع بتحرير القرية من وطأة الاحتلال الارمني في 21 أكتوبر من عام 2020.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1609846647947124248.mp4