صدور كتاب حول شوشا في روسيا

موسكو، 5 يناير، أذرتاج

صدر كتاب باسم "شوشا بيتي" لمؤلفه الكاتب الروسي أذربيجانيي الأصل ثابت علييف في روسيا.

أفادت أذرتاج أن طبيب الاسنان الشهير وكبير أطباء احدى عيادات موسكو ثابت علييف يتحدث في رواية "شوشا بيتي" عن سيرة احدى عائلات عاشت حرب قراباغ واضطرت الى مغادرة مسقط رأسها. وبطل الرواية شاب ولد في قرية جبلية نائية في أذربيجان. وقد بلغ رشده واصبح كاتبا شهيرا ولكن السنوات الماضية لم تستطع أن تسهم في تعافي مآلمه حيث انه ما برح ينظر الى العالم بأعين صبي.

ويمكن القول بأن مدينة شوشا وسائر مدن قراباغ حررت الاحتلال بالتزامن مع استكمال الكاتب علييف روايته كأن هذا يدل على بصيرة المؤلف.

ويؤكد المؤلف "أننا ما استطعنا التنفس بالراحة مدة طويلة ولكن شوشا بيتنا حرة اليوم ويمكن لكل واحد منا أن يتنفس بالراحة".

وكتاب الروائي ثابت علييف متاح للقراءة والتحميل لدى عدد كبير من مواقع الكتب الناطقة بالروسية.

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج