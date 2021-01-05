باكو، 5 يناير (أذرتاج) أعلنت مدرسة الإدارة "هيرتي" الألمانية منحة دراسية لدرجة الدكتوراة لسنة الدراسة 2022-2021. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مدة المنحة التعليمية المخصصة لدرجة الدكتوراة 3 سنوات. سيتم التعليم بالانجليزية. يمكن الراغبين في المشاركة في البرنامج الاتصال حتى 31 يناير عبر هذا الاعلان: https://edu.gov.az/upload/file/ELAN/2020/12/Hertie-elan.pdf

AZERTAG.AZ : مدرسة الإدارة "هيرتي" الألمانية تعلن منحة تدراسية لدرجة الدكتورة

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