مدرسة الإدارة "هيرتي" الألمانية تعلن منحة تدراسية لدرجة الدكتورة
AzerTAg.az
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٥]
باكو، 5 يناير (أذرتاج)
أعلنت مدرسة الإدارة "هيرتي" الألمانية منحة دراسية لدرجة الدكتوراة لسنة الدراسة 2022-2021.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مدة المنحة التعليمية المخصصة لدرجة الدكتوراة 3 سنوات. سيتم التعليم بالانجليزية. يمكن الراغبين في المشاركة في البرنامج الاتصال حتى 31 يناير عبر هذا الاعلان: https://edu.gov.az/upload/file/ELAN/2020/12/Hertie-elan.pdf
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