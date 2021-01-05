العثور على 27 قذيفة فسفور الابيض في اغدام

باكو، 5 يناير، أذرتاج

تم العثور على 27 قذيفة هاون تحتوي على فسفور الابيض المحظور اطلقها العدو الارميني في قرية قياسلي لمحافظة اغدام.

نتيجة اعمال تمشيط ميداني قامت بها وكالة أناما في عمليات عاجلة تم العثور ايضا على 528 ذخيرة حية منها قذيفتا مدفع من OF-540 بـ152 مم، قذيفة مدفع OF-32 بـ100 مم، 4507 لغم مضاد للافراد و1344 لغم ارضي مضاد للدبابات و72 صاروخ 9M22U بعيار 122 مم و5 قذائف هاون S-832 بعيار 82 مم ولغمان مضادان للدبابات TM62P و419 مفجر الى جانب 25 قذيفة هاون (من عيار M-74 WP بـ82 مم وقذيفتا هاون 120 مم BF (D-4) (P-4) تحتوي على فسفور الابيض.

الفوسفور الأبيض واحد من مشتقات مادة الفوسفور، ويتميز بصلابته وقابليته الشديدة للاشتعال، وبكثافة الأدخنة المنبعثة من احتراقه (تتجاوز الحرارة في انفجاره ألف درجة مئوية)، وقدرتها الهائلة على امتصاص الرطوبة في الهواء وفي الأنسجة الحية، التي له قدرة هائلة على تدميرها (يحرق كل شيء بقطر 200-400 متر)، وهنا مكمن خطورته على الأشخاص؛ إذ يتسبب في الاختناق والحروق الشديدة في آنٍ واحد.

ان العثور على هذه القنابل يدل مرة اخرى على ان دولة الاحتلال الارمينية لا تفي بالتزاماتها بموجب الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ بشأن ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺤﺪاث وإﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﻳﻦ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، التي انضمت اليها. اضافة الى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك وثائق دولية مختلفة تحظر استخدام القنابل الفوسفورية. هناك اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب والبروتوكولات الإضافية والبروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حول "أنواع معينة من الأسلحة التقليدية" (1980) - وهناك اتفاقية بشأن حظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة التقليدية التي يمكن أن تعتبر مضرة للغاية والتي لها حركة غير مختارة أو تقييدها، اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية والبروتوكول الاضافي، اتفاقية حظر استخدام الوسائل التي تغير البيئة المحيطة للاغراض الحربية وغيرها من الاغراض السيئة. وتنص هذه الاتفاقيات على أنه تحت أي ظرف من الظروف، يُحظر استخدام الأسلحة المحرقة ضد المدنيين أو الأفراد أو المؤسسات المدنية.