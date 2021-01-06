بدء دورات تدريبية مشتركة للعاملين في وزارتي حالات الطوارئ لأذربيجان وروسيا في أغدام

أغدام، 6 يناير، طاهر أغاممادوف، أذرتاج

بدأ العاملون في وزارتي حالات الطوارئ في أذربيجان وروسيا دورات تدريبية مشتركة في مقاطعة أغدام.

يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أن مركز قره باغ التابع لوزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية في منطقة غوزانلي قام بتفقد المعدات التي ستستخدم لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في الأراضي المحتلة.

صرح نائب وزير حالات الطوارئ لأذربيجان الفريق راغم لطيفوف للصحفيين بأن الفريق من العاملين في وزارة الدفاع المدني وحالات الطوارئ والإغاثة من الكوارث في الاتحاد الروسي والمكون من 20 شخصاً والمجهز بآليات ومعدات خاصة موجود في المركز قره باغ الإقليمي الواقع في منطقة غوزانلي بمقاطعة أغدام. وشارفت الاستعدادات لإزالة الألغام على الانتهاء. عند الانتهاء من الأعمال التحضيرية سيبدأ هؤلاء الموظفون إلى جانب موظفي وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية بعمليات تطهير 100 هكتار من الأراضي في مقاطعة أغدام من الألغام والذخائر غير المنفجرة. في الوقت نفسه، بدأ المتخصصون من روسيا دورات تدريبية لـ 30 موظفاً من الوكالات المختصة لوزارة حالات الطوارئ. عند الانتهاء من الدورات، سيتم تقديم الشهادات ذات الصلة لموظفي الوزارة.

وقال اللواء أناتولي سافين، رئيس مركز "ليدر" لوزارة الدفاع المدني وحالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث للاتحاد الروسي والذي سيشارك في عمليات إزالة الألغام في مقاطعة أغدام: لقد جئنا مع طاقم من 20 شخصاً. والمجموعة مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للقيام بعمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية ".

وأشار اللواء أناتولي سافين إلى أنه سيتم تنفيذ عملية إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في غضون ثلاثة أشهر وإذا لزم الأمر، يمكن تمديد هذه الفترة بالاتفاق.