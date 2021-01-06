وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية محمودلو المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو)

باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية محمودلو المحررة في محافظة قوبادلي من وطأة الاحتلال الارميني.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16099174743163247263.mp4