وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية محمودلو المحررة في محافظة قوبادلي (فيديو)
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية محمودلو المحررة في محافظة قوبادلي من وطأة الاحتلال الارميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16099174743163247263.mp4
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