مقطع فيديو لقرية آلّي كند بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية آلّي كند بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1609856019444023924.mp4
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