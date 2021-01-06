باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية آلّي كند بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1609856019444023924.mp4

AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرية آلّي كند بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

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