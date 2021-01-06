باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) سيرتفع الاقتصاد الأذربيجاني بنسبة 1.9 في المائة خلال العام الجاري. افادت وكالة أذرتاج ان ذلك جاء في تقرير البنك الدولي. وفقا لتقرير البنك الدولي، سيكون النمو الاقتصادي لأذربيجان 4.5 في المائة في عام 2022.

AZERTAG.AZ : البنك الدولي: سيرتفع الاقتصاد الأذربيجاني بنسبة 1.9 في المائة هذا العام

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