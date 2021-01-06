البنك الدولي: سيرتفع الاقتصاد الأذربيجاني بنسبة 1.9 في المائة هذا العام
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٣]
باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
سيرتفع الاقتصاد الأذربيجاني بنسبة 1.9 في المائة خلال العام الجاري.
افادت وكالة أذرتاج ان ذلك جاء في تقرير البنك الدولي.
وفقا لتقرير البنك الدولي، سيكون النمو الاقتصادي لأذربيجان 4.5 في المائة في عام 2022.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠١.٢٠٢١ [٠٠:١٨]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٩]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٦:١٢]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٦]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٦]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٣]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٢]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٣:٠٠]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [٠٠:١٨]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٥]
٠٣.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٥]
٠٢.٠١.٢٠٢١ [٢٠:١٤]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٢]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥٨]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٦:٥٤]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
٠٤.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠١]
٠٣.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٤]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٠:١٣]
٠٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٣٤]
٠٣.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٦]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٠]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٣:١٢]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٠٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك