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    خلوصي أكار: نحن ممتنون للشعب الأذربيجاني على مساعدة الجنود الأتراك الأسرى في جزيرة نارجين

    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٦]

    إسطنبول، 5 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نعرب عن امتناننا لابناء شعب أذربيجان على مساعدتهم للجنود الاتراك الذين تم اسرهم في جزيرة نارجين (جزيرة زيره الكبرى في بحر الخزر) بشعار "أمة واحدة في دولتين!". نحن مع إخواننا في نضالهم الصحيح حتى النهاية بكل إمكانياتنا. نشارك نفس الحزن والفرح مع أشقائنا الأذربيجانيين.

    افادت وكالة اذرتاج ان ذلك جاء في بيان نشره وزير الدفاع القومي التركي خلوصي أكار بمناسبة يوم إحياء ذكرى شهداء ساريكاميش.

    جاء في بيان نشره خلوصي أكار بمناسبة الذكرى السنوية الـ106 لمعركة "ساريكاميش" التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى على الجبهة الروسية. "إن أفراد الطاقم المتفاني لسفن "بزم العالم" و"بحر الأحمر" و"مدحت باشا" التي انطلقت لتوصيل الملابس الشتوية والطعام والأسلحة وغرقت في البحر الأسود إلى جانب عشرات الآلاف من جنودنا الذين صعدوا إلى قمة الاستشهاد في ظروف الشتاء الصعبة يقدرون بصفتهم "شهداء ساريكاميش في البحر". إن أمتنا التي ترعرعت بمفهوم الجيش والأمة طوال تاريخنا المجيد وتفتخر بالارتقاء إلى قمة الاستشهاد ستستمر في تذكر تضحيات وبطولات شهدائنا باحترام وامتنان مع تغير الأجيال وستعيش ذكرياتهم العزيزة إلى الأبد".

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