  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 799 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2383 حالة شفاء ووفاة 26 شخصا

    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:١٣]

    باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 799 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 2383 مصاب هذا المرض وتوفي 26 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 222 ألف و200 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 201 ألف و596 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2818 مريض ويستمر علاج 17 الفا و786 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و231 ألف و993 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9 آلاف و364 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 799 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2383 حالة شفاء ووفاة 26 شخصا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
    أذربيجان: تسجيل 802 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2479 حالة شفاء ووفاة 31 شخصا
    ٠٤.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠١]
    أذربيجان: تسجيل 334 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1891 حالة شفاء ووفاة 28 شخصا
    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
    أذربيجان: تسجيل 803 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2918 حالة شفاء ووفاة 30 شخصا
    ٠٢.٠١.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
    أذربيجان: تسجيل 421 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و3645 حالة شفاء ووفاة 33 شخصا
    أذربيجان: تسجيل 799 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2383 حالة شفاء ووفاة 26 شخصا