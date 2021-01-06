أذربيجان: تسجيل 799 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2383 حالة شفاء ووفاة 26 شخصا

باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 799 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 2383 مصاب هذا المرض وتوفي 26 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 222 ألف و200 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 201 ألف و596 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2818 مريض ويستمر علاج 17 الفا و786 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و231 ألف و993 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9 آلاف و364 فحص طبي.