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    زلزال بقوة 4 درجات يهز رومانيا

    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٧]

    بوخارست، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر منطقة أولتينيا الرومانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد الروماني لعلم الزلازل ان الهزات الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الارض.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4 درجات يهز رومانيا
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