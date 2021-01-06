صندوق دعم وسائل الإعلام الجماهيرية يختتم مسابقة الدعم المالي للنصف الاول لعام 2021م للجرائد

باكو، 6 يناير، أذرتاج

اختتمت مسابقة مد الدعم المالي للنصف الاول لعام 2021م للجرائد من قبل صندوق الدعم الحكومي لتنمية وسائل الاعلام الجماهيرية لدى الرئيس الأذربيجاني تنفيذا لبنود الدعم المالي عبر المسابقة "لمفهوم دعم الدولة لتنمية وسائل الاعلام الجماهيرية في أذربيجان" المصدق عليه بالمرسوم المؤرخ 31 يوليو 2008م رقم 2957 الصادر عن الرئيس الأذربيجاني.

أفادت أذرتاج عن بيان الصندوق الحكومي أن 25 جريدة قدمت وثائق الى مسابقة الدعم المالي في 19 مجالا حدد من قبل "المفهوم" المذكور.

نتيجة التقييم المقام من قبل خبراء مستقلين اتخذ قرار بشأن تمويل 19 جريدة اجتماعية سياسية ونشرت قائمة تلك الجرائد على موقع الصندوق.