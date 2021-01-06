  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    صندوق دعم وسائل الإعلام الجماهيرية يختتم مسابقة الدعم المالي للنصف الاول لعام 2021م للجرائد

    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٥‎]

    باكو، 6 يناير، أذرتاج

    اختتمت مسابقة مد الدعم المالي للنصف الاول لعام 2021م للجرائد من قبل صندوق الدعم الحكومي لتنمية وسائل الاعلام الجماهيرية لدى الرئيس الأذربيجاني تنفيذا لبنود الدعم المالي عبر المسابقة "لمفهوم دعم الدولة لتنمية وسائل الاعلام الجماهيرية في أذربيجان" المصدق عليه بالمرسوم المؤرخ 31 يوليو 2008م رقم 2957 الصادر عن الرئيس الأذربيجاني.

    أفادت أذرتاج عن بيان الصندوق الحكومي أن 25 جريدة قدمت وثائق الى مسابقة الدعم المالي في 19 مجالا حدد من قبل "المفهوم" المذكور.

    نتيجة التقييم المقام من قبل خبراء مستقلين اتخذ قرار بشأن تمويل 19 جريدة اجتماعية سياسية ونشرت قائمة تلك الجرائد على موقع الصندوق.

     

    AZERTAG.AZ : صندوق دعم وسائل الإعلام الجماهيرية يختتم مسابقة الدعم المالي للنصف الاول لعام 2021م للجرائد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٢]
    الإسيسكو ستدعم المؤتمر الدولي السابع لوكالات الأنباء الدولية بالمغرب
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
    إسماعيل أخوندوف: تبادل الأسرى والرهائن والجثث مستمر بين اذربيجان وارمينيا
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٠]
    الأسير المحرر: لا ادري كيف اعبر عن فظاعة التعاذيب الجسدية والمعنوية في الاسر الأرميني
    كان الارمن يفتخرون بقصفهم كنجة وقتلهم المسالمين الابرياء
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٣:١٢]
    الأسير المحرر: الارمن ما أطعمونا أياما ويضربون على جروحنا متعمدا
    كانت ممرضات يدخلن الابرة في عروقنا 15-20 مرة عمدا للتعذيب
    صندوق دعم وسائل الإعلام الجماهيرية يختتم مسابقة الدعم المالي للنصف الاول لعام 2021م للجرائد