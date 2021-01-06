  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تأسيس مركز التحليل والتنسيق للثورة الصناعية الرابعة

    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٨]

    باكو، 6 يناير، أذرتاج

    أسس مركز التحليل والتنسيق للثورة الصناعية الرابعة بصفة الشخص الاعتباري العام.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقع على مرسوم ينص على "تأسيس "مركز التحليل والتنسيق للثورة الصناعية الرابعة" بصفة الشخص الاعتباري العام تابعا لوزارة الاقتصاد الأذربيجاني".

    اسس "مركز التحليل والتنسيق للثورة الصناعية الرابعة بصفة الشخص الاعتباري العام" تابعا لوزارة الاقتصاد الأذربيجاني. وينفذ المركز اقامة التعاون بين جمهورية أذربيجان والمنظمات الدولية الناشطة في مجال الثورة الصناعية الرابعة والاتصال في هذا المجال وكذلك تحليل التحديات في الاقتصاد الرقمي والمبادرات والاستراتيجيات والمشاريع وتنسيقها.

    يتم تمويل المركز وفعالياته بما فيه تسديد مصارفه ضمن التزامات دولية ذات الصلة على حساب اموال ميزانية الدولة وكذلك ايرادات من فعالياته والاعانات المالية والمنح وسائر المصادر غير المحظورة قانونا.

    AZERTAG.AZ :تأسيس مركز التحليل والتنسيق للثورة الصناعية الرابعة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٣]
    البنك الدولي: سيرتفع الاقتصاد الأذربيجاني بنسبة 1.9 في المائة هذا العام
    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [٠٠:١٨]
    يورغي غاخاريا: بدء نقل الغاز من حقل "شاه دنيز" إلى أوروبا خطوة كبيرة
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٩]
    كشف حجم تعويضات للمودعين في 4 بنوك مغلقة
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٦:١٢]
    مجلس التعريفة يعقد جلسة تالية
    رفع سعر البنزين والديزل دون الغاز بطلب شركة النفط
    تأسيس مركز التحليل والتنسيق للثورة الصناعية الرابعة