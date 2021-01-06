باكو، 6 يناير، أذرتاج

أسس مركز التحليل والتنسيق للثورة الصناعية الرابعة بصفة الشخص الاعتباري العام.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقع على مرسوم ينص على "تأسيس "مركز التحليل والتنسيق للثورة الصناعية الرابعة" بصفة الشخص الاعتباري العام تابعا لوزارة الاقتصاد الأذربيجاني".

اسس "مركز التحليل والتنسيق للثورة الصناعية الرابعة بصفة الشخص الاعتباري العام" تابعا لوزارة الاقتصاد الأذربيجاني. وينفذ المركز اقامة التعاون بين جمهورية أذربيجان والمنظمات الدولية الناشطة في مجال الثورة الصناعية الرابعة والاتصال في هذا المجال وكذلك تحليل التحديات في الاقتصاد الرقمي والمبادرات والاستراتيجيات والمشاريع وتنسيقها.

يتم تمويل المركز وفعالياته بما فيه تسديد مصارفه ضمن التزامات دولية ذات الصلة على حساب اموال ميزانية الدولة وكذلك ايرادات من فعالياته والاعانات المالية والمنح وسائر المصادر غير المحظورة قانونا.