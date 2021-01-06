الإسيسكو ستدعم المؤتمر الدولي السابع لوكالات الأنباء الدولية بالمغرب

باكو، 6 يناير (اذرتاج)

بحث الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع السيد خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، سبل تطوير العلاقات بين المنظمة والوكالة، في المجالات محل الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم الثلاثاء (5 يناير 2021) بمقر الوكالة في الرباط، وحضره عدد من المسؤولين في المنظمة والوكالة، عبر الدكتور سالم المالك والسيد الهاشمي الإدريسي، عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين، عبر توقيع اتفاقية شراكة تتأسس على برامج ومشروعات عملية مدروسة تحقق أهدافا كبيرة، خصوصا في مجالات بناء القدرات والتدريب والتكوين الإعلامي، لاسيما في القارة الإفريقية، والإصدارات، فضلا عن مجالات الثقافة والعلوم والتربية.

وقد استعرض الجانبان التطورات التي شهدتها آليات العمل في المنظمة والوكالة، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2020، والإنتاج الفكري والمعرفي الصادر عنهما.

وأكد الدكتور سالم المالك أن هذا اللقاء المثمر والبناء يشكل نقطة انطلاق لتدعيم الشراكة بين منظمة الإيسيسكو ووكالة المغرب العربي للأنباء، مشيرا إلى أن الإيسيسكو تبنت في رؤيتها الجديدة سياسة الانفتاح على الجميع، ودعم وتدريب وتأهيل الشباب، إيمانا منها بأهمية الاستثمار في القوى البشرية، ويمكن للمنظمة والوكالة الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

من جانبه أكد السيد الهاشمي الإدريسي، أن وكالة المغرب العربي للأنباء مستعدة لتدعيم التعاون مع منظمة الإيسيسكو، من خلال إبرام اتفاقية وفق صيغ مبتكرة تستثمر المقومات الإعلامية للوكالة، مبرزا أن الأمر يتعلق بتوطيد علاقة ثقافية حقيقية وملموسة. وذكر بأن ترؤس وكالة المغرب العربي للأنباء للفدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية (فابا) يفتح آفاقا واسعة أمام التعاون في مجال التكوين الإعلامي على صعيد القارة.

وعقب اللقاء أدلى المدير العام للإيسيسكو بتصريح لقناة الأخبار المغربية (M24)، أكد فيه أن المنظمة تتطلع إلى عقد مؤتمرات وندوات بشراكة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، وأشار في هذا الصدد إلى أن المنظمة عازمة على دعم المؤتمر الدولي السابع لوكالات الأنباء الدولية، المزمع عقده بمراكش سنة 2022، والذي نالت وكالة المغرب العربي للأنباء شرف استضافته.

يذكر ان المؤتمر الدولي الخامس لوكالات الانباء الدولية انعقد في باكو في الفترة ما بين 16-18 نوفمبر عام 2016 وانتخب السيد اصلان اصلانوف رئيس هيأة إدارة أذرتاج رئيسا للمؤتمر الدولي لوكالات الانباء لفترة ما بين 2016-2019. في 13 يونيو عام 2019 تسلمت وكالة الانباء البلغارية رئاسة المؤتمر الدولي.