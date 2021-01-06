عقد مشاورة عبر الاتصال المرئي تكريسا لنتائج عام 2020م برئاسة الرئيس إلهام علييف – تحديث

باكو، 6 يناير، أذرتاج

عقدت مشاورة عبر الاتصال المرئي تكريسا لنتائج عام 2020م برئاسة الرئيس إلهام علييف في 6 يناير اليوم.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف ألقى كلمة في المشاورة. وابلغ رئيس الدولة أن ختام عام 2020م الرئيسي هو تحرير اراضينا من الاحتلال. وقد حررت أذربيجان اراضيها بالنصر التاريخي خلال الـ44 يوما وأنزلت ضربات قاسية على العدو وهزمت أرمينيا.

وقال الرئيس إلهام علييف "نصرنا المجيد عرض ارادتنا القوية وعزم شعبنا القوي امام جميع العالم" مفيدا أن كلامنا وعملنا لا فرق بينهما وقد أدت أذربيجان أداء بشرف المهمة الرئيسية المنوطة بفضل قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وقال الرئيس إلهام علييف إن الانتخابات البرلمانية نظمت خلال عام 2020م وتعزز الحوار مع الاحزاب السياسية واستمرت الاصلاحات في الكوادر متحدثا عن الاعمال المنفذة في ازالة عواقب الجائحة.

واستلفت رئيس الدولة الى أن الاقتصاد رغم تراجعه اكثر من 4 في المائة خلال العام الماضي فإن صناعتنا الغير نفطية ارتفعت اكثر من 11 في المائة. كما أن الزراعة والراتب الشهري المتوسط والمعاش التقاعدي ارتفع وما قلت اموال صندوق النفط وبالعكس ازدادت هي الاخرى. وبذلك حافظت أذربيجان على احتياطيات النقد الاجنبي.

واكد الرئيس إلهام علييف على بلوغ خبر مسرّ آخر في نهاية العام 31 ديسمبر قائلا إن ممر الجنوب للغاز وجزؤه الاخير مشروع تاب وضع للخدمة. ولاول مرة في التاريخ بلغ غاز أذربيجان فضاء أوروبا. وذلك انجازنا التأريخي.

وابلغ الرئيس إلهام علييف أن المؤسسات الدولية أشادت بالاعمال الجارية في البلد وارتفاع تصنيف أذربيجان في تقرير البنك الدولي واحتلال البلد المركز الـ28 بين 190 بلد وادراج البلد في قائمة أكثر البلاد الـ10 اصلاحات. كما عد رئيس الدولة انجازات خاصة بأذربيجان في تقرير منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. وشدد الرئيس إلهام علييف على اجراء اعمال البناء والانشاء الواسعة هذا العام على الاراضي المحررة من الاحتلال وأعطى توجيهات في هذا الصدد.

وقدمت تقارير في المشاورة.