الاتحاد الأذربيجاني للشطرنج يفسخ العقد مع الأستاذ نايديج
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢١ [٢١:٤٠]
باكو، 6 يناير، أذرتاج
فسخ الاتحاد الأذربيجاني للشطرنج العقد مع الأستاذ أركادي نايديج على الاتفاق المتبادل.
أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أن الاتحاد رفع الشكر للأستاذ نايديج الذي كان عضوا لدى المنتخب الوطني للشطرنج للذكور خلال مدة خمس سنوات متمنيا له نجاحا في مسيرته اللاحقة.
يذكر أن الاستاذ نايديج ينتمي الى المنتخب الأذربيجاني للشطرنج منذ عام 2015م وقد فاز بالذهبية في بطولة أوروبا في تنافس المنتخبات عام 2017م.
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