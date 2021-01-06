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    أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م

    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٧]

    باكو، 6 يناير، أذرتاج

    تعاملت الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام أناما خلال الفترة ما بين 1-5 يناير 2021م مع 20 بلاغا تلقتها بشأن اكتشاف الذخائر والقذائف في أراضي محافظات أغدام وأغجابدي وفضولي وجورانبوي وقبادلي وترتر وخوجاوند وزنكيلان ومدينة شوشا.

    أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن فرق العمليات السريعة المتنقلة الخاصة للوكالة باشرت عمليات خاصة في كل بلاغ تلقته لاكتشاف 796 ذخيرة غير متفجرة و قنبلتين صغيرتين و8 ألغاما مضادة للمشاة و87 لغمًا مضادّا للدبابات و3 مفجرات للألغام المضادة للدبابات وبقايا خاصة بـ19 قذيفة متفجرة.

    كما أن فرق تفجير اناما حيّدت 491 لغم وذخيرة غير متفجرة.

    يواصل موظفو الوكالة كذلك إجراء حملات التنوير والتثقيف والتوعية في السلامة من الألغام والذخائر.

    AZERTAG.AZ :أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م
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    أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م أناما تكشف عن اكثر من 900 ذخيرة غير متفجرة ولغم خلال 2021م