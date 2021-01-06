النيابة العامة تفتح تحقيقا في واقع اضرام النار الى جندي جيش أذربيجان بخلاف أرمينيا التي لا تتخذ أية خطوة

باكو، 6 يناير، أذرتاج

تداولت في بعض من وسائل الاعلام الجماهيرية وشبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تعكس عن إضرام مجموعة من جنود جيش أرمينيا ومدني واحد النيران على جثة جندي جيش أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة الأذربيجانية أن التحليل الشامل المقام من قبل النيابة العامة بالتعاون مع النيابة العسكرية العامة الأذربيجانية كشف عن حقيقة مقاطع فيديو مما سبب بفتح ملف جنائي في الواقع مع التحقيق الشامل وفقا لمواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

ومع ذلك للأسف لا يقوم الجانب الأرميني بأي تحقيق في وقائع ارتكاب الجرائم الحربية ضد جنود ومدنيي أذربيجان ولا يتخذ من تدبير ولا خطوة لمعاقبة مجرمين وجناة.