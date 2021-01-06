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    نشر مقال في الصحف الإسبانية عن إعلان مدينة شوشا عاصمة ثقافية لأذربيجان

    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٦]

    مدريد، 5 يناير، أذرتاج

    نُشر مقال بعنوان "إلهام علييف يعلن شوشا عاصمة ثقافية لأذربيجان" على موقع وكالة EFE الإسبانية للأنباء وفي صحيفة لا فانغارديا (La Vanguardia).

    تفيد أذرتاج أن المقال يشير الى أن الرئيس إلهام علييف أعلن مدينة شوشا التي أعادتها أذربيجان بعد الحرب الوطنية عاصمة ثقافية لاذربيجان.

    وتنقل عن رئيس الدولة الكلمات التالية: "أعلن شوشا عاصمة ثقافية لأذربيجان. شوشا تستحق ذلك. أعتقد أن شوشا يمكن اعتبارها عاصمة ثقافية ليس فقط لأذربيجان، ولكن أيضاً للمنطقة كلها. ويجب استعادة الصورة التاريخية الأصلية لشوشا دون إضاعة الوقت ودون تسرع".

    يلفت النظر إلى أن أعمال الترميم قد بدأت بالفعل في شوشا والعمل جار لترميم المنازل والآثار التاريخية.

    يشار أيضاً إلى أن الرئيس الأذربيجاني اتهم الحكومة الأرمنية بتدمير وإهانة المساجد بالنقوش المهينة على جدرانها حيث كانت إدخال أبقار وخنازير فيها.

    وأكد الرئيس أن المدن الأذربيجانية دُمرت خلال الاحتلال واتهم القيادة الأرمنية بالتخريب والهمجية.

    بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء صندوق إعمار قره باغ بمرسوم صادر عن رئيس أذربيجان لضمان حياة كريمة في الأراضي المحررة.

    كما يتحدث المقال عن تاريخ شوشا.

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