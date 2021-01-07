تجاوز برميل النفط "برنت" 54 دولار
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٣:٥٤]
باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 54.66 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.36 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 51.01 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.38 دولارا.
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