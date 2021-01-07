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    الاتحاد الدولي للجودو يعلن التقويم للنصف الأول من السنة

    ٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٨]

    باكو، 7 يناير، أذرتاج

    تم الإعلان عن الجدول الزمني لمسابقات الجودو الدولية التي ستقام في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

    أفادت اذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للجودو أن موسم المسابقات سيبدأ في الفترة من 11 إلى 13 يناير في الدوحة (قطر)، حيث ستقام بطولة (World Masters). وستكون المنافسة التالية بطولة "الخوذة الكبيرة" التي ستقام في الفترة من 18 إلى 20 فبراير في تل أبيب بإسرائيل.

    ستقام بطولتا "الخوذة الكبيرة" الأخريان في مارس. ستقام هاتان البطولتان في الفترة من 5 إلى 7 مارس في طشقند ويومي 26 و28 مارس في تبليسي. في الفترة من 8 إلى 9 مايو، سيتنافس لاعبو الجودو في بطولة "الخوذة الكبيرة" في باريس. سيكون السباق الأخير للنصف الأول من العام هو بطولة العالم التي ستقام في بودابست في الفترة من 6 إلى 13 يونيو.

     

    AZERTAG.AZ :الاتحاد الدولي للجودو يعلن التقويم للنصف الأول من السنة
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