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    الرئيس الأذربيجاني يحذر ارمينيا من زيارة مسئوليها الى قراباغ الجبلية

    ٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٦:١٦]

    باكو، 7 يناير (أذرتاج)

    لا يسمح لاي مواطن أجنبي بزيارة تلك الاراضي دون اخذ اذن منا. لا يسمح لاية منظمة دولية باستثناء لجنة الصليب الاحمر الدولية بزيارة تلك الاراضي. هذه اراضينا. يعترف المجتمع الدولي بهذه الاراضي كجزء لا يتجزأ من اذربيجان.

    افادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمته الافتتاحية في الاجتماع المكرس لنتائج العام 2020.

    عند تطرقه الى الزيارة غير القانونية لوزير الخارجية الارميني الى قراباغ الجبلية حذر الرئيس الأذربيجاني ارمينيا من مغبة تكرار مثل هذه الخطوة المماثلة. قال الرئيس إلهام علييف ان رد الجانب الاذربيجاني سيكون قاسيا في حال تكرارها. واضاف ان اذربيجان حذرت الجانب الارميني من خلال وزارة الخارجية في البداية. لكن التحذير اللاحق سيكون مختلفا. طالب الرئيس إلهام علييف ارمينيا بوقف هذه الزيارات الى قراباغ الجبلية.

    كذلك في حديثه عن مهمة قوات حفظ السلام في قراباغ الجبلية قال الرئيس إلهام علييف انها مشتغلة بالمهام الانسانية هناك، على الرغم من ان البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر لم ينص على هذه المهمة. لكن اذربيجان تغاضت عنها لاسباب انسانية نظرا لضرورة الاعمال المعينة فيها للارمن القاطنين فيها في الشتاء والظروف الجوية الباردة. قال الرئيس ان معظم الشحن ينقل اليها من اراضي اذربيجان. ينقل الشحن بالسكك الحديد الى برذعه ومنها بالطريق البري الى قراباغ الجبلية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يحذر ارمينيا من زيارة مسئوليها الى قراباغ الجبلية
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