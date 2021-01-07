أذربيجان: تسجيل 685 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1931 حالة شفاء ووفاة 27 شخصا

باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 685 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1931 مصاب هذا المرض وتوفي 27 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 222 ألف و885 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 203 ألف و527 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2845 مريض ويستمر علاج 16 ألفا و513 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و241 ألف و908 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9 آلاف و915 فحص طبي.