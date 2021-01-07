  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 685 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1931 حالة شفاء ووفاة 27 شخصا

    ٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٧:١٧]

    باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 685 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1931 مصاب هذا المرض وتوفي 27 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 222 ألف و885 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 203 ألف و527 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2845 مريض ويستمر علاج 16 ألفا و513 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و241 ألف و908 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9 آلاف و915 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 685 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1931 حالة شفاء ووفاة 27 شخصا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:١٣]
    أذربيجان: تسجيل 799 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2383 حالة شفاء ووفاة 26 شخصا
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
    أذربيجان: تسجيل 802 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2479 حالة شفاء ووفاة 31 شخصا
    ٠٤.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠١]
    أذربيجان: تسجيل 334 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1891 حالة شفاء ووفاة 28 شخصا
    ٠٣.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
    أذربيجان: تسجيل 803 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2918 حالة شفاء ووفاة 30 شخصا
    أذربيجان: تسجيل 685 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1931 حالة شفاء ووفاة 27 شخصا