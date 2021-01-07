الرئيس: نسمح بتنفيذ المهام الانسانية ولو لم ينص عليها البيان الثلاثي

باكو، 7 يناير، اذرتاج

ان الناس القاطنين في قراباغ الجبلية هم مواطنونا. كما قلت، سيعيشون في الرفاهية تحت قيادة اذربيجان. لذلك، سمحنا لهم بهذه الفرصة. إذ ان نقل الشحن اليها عبر ممر لاتشين أمر صعب جدا. اتخذنا خطوات اخرى لاستمرار الاعمال الانسانية هناك على الرغم من ان هذا غير منصوص عليه في الوثيقة الموقعة في 10 نوفمبر. لكننا نسمح لهم بهذا، حسبما قال هذه الكلمات الرئيس الاذربيجاني في كلمة افتتاحية القاها في الاجتماع المكرس لنتائج العام 2020.

قال الرئيس إلهام علييف ان الجانب الاذربيجاني سمح لمواطني ارمينيا باستخدام الطريق البري العابر لمحافظة قوبادلي الاذربيجانية المحررة من وطأة الاحتلال. أتاح الجانب الاذربيجاني فرصة للجانب الارميني حتى 2 يناير لمغادرة الاراضي الاذربيجانية التي احتلها. لكن ارمينيا لم تعط هذه الفرصة للاذربيجانيين للمغادرة عندما احتلت محافظة كالبجار الاذربيجانية. هربوا الناس المسالمين حفاة عبر جبال موروف في الشتاء. وتوفي كثير منهم متجمدين في الطريق دون الوصول الى المناطق الآمنة.