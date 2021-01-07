إلهام علييف يحذر من "ثمن باهظ" حال اعادة ارمينيا انتهاك حدودنا

باكو، 7 يناير، أذرتاج

يجب القيام باعمال عاجلة لتعزيز الحدود، ذلك بعد اعادة سيطرة اذربيجان على حدودها مع ارمينيا بمئات كيلومترات. ينبغي انشاء كل البني التحتية الخاصة بحرس الحدود. بتوجيهات ذات الصلة أقدم حرس الحدود الاذربيجانية على حماية حدود الدولة في اتجاه زنكيلان وقوبادلي ايضا.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في الاجتماع المكرس لنتائج العام 2020.

اضاف الرئيس ان جيوش وزارة الدفاع الاذربيجانية تحرس الحدود في اتجاه كالبجار ولاتشين. في المستقبل سيتم اعادة النظر في هذه المسألة ايضا. وحماية الحدود لها اهمية خاصة. إذ ان في ارمينيا قوى تسعى الى الانتقام ويجب علينا ألا ينسى الجانب الاذربيجاني هذا.

حذر الرئيس الأذربيجاني من "ثمن باهظ" حال اعادة انتهاك حدود اذربيجان ووقوع استفزازات.

كما قال الرئيس إلهام علييف ان جمهورية اذربيجان اعادت السيطرة الكاملة على حدودها مع جمهورية ايران الاسلامية في الاراضي المحررة. طول الحدود في هذا الاتجاه 132 كلم.

اضاف الرئيس "اني قلت اثناء زيارتي الى جسر خودافرين الحدودي ان هذا جسر الصداقة. لكن الحدود تحتاج الى بنية تحتية خاصة بها. يجب تخصيص اموال لهذه المسائل ايضا".