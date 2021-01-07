الوزير: هنا اقتراح لتطبيق نظام اقتصادي مسهل خاص في الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 7 يناير، أذرتاج

قال وزير الاقتصاد ميكائل جباروف في الاجتماع المكرس لنتائج العام 2020 عبر الاتصال المرئي تحت إشراف الرئيس إلهام علييف ان مفهوم إعادة إعمار وتنمية الاراضي المحررة من الاحتلال اصبح جاهزا بعد أخذ بعين الاعتبار كل الآراء في المجلس الاقتصادي وإحالتها الى الجهات ذات الصلة. ان التدابير التي ستقوم بها الدولة لتنمية واعمار الاراضي المحررة من الاحتلال والقدرات الاقتصادية لتلك المحافظات المحررة ستمهد تمهيدا لاستقطاب استثمارات محلية واجنبية الى البلد، لاسيما الى القطاع غير النفطي.

استطرد الوزير قائلا انه تم تحديد 4 مراحل لتنفيذ الرؤية الشاملة المتعلقة بإعادة إعمار وتطوير الاراضي المحررة من الاحتلال. في المرحلة الاولى سيتم حل المسائل المتعلقة بالامن والادارة والبنية التحتية فيها بينما تأتي في المراحل التالية تنفيذ نشاط الخدمات الاجتماعية واعادة بناء الاقتصاد وتطويره في تلك الاراضي.

نظرا للثروات الطبيعية لكل محافظة ومجالاتها الاقتصادية التقليدية وملتقيات النقل وممرات النقل المعاد إنشاؤها، وقرابة هذه المناطق من الطرق البرية والسكك الحديد التي بدأ انشاؤها يتم تحديد اتجاهات اولوية واختصاصات لكل منطقة اقتصادية. كذلك هنا اقتراح لتطبيق نظام اقتصادي مسهل خاص في الاراضي المحررة من الاحتلال.