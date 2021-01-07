خارجية أذربيجان: مسؤولو أرمينيا ما برحوا يحلمون كما كانوا خلال 30 سنة

باكو، 7 يناير، أذرتاج

قالت ليلى عبد الله يفا إن محاولة ممثل وزارة الخارجية الأرمينية تبرير زيارات غير قانونية لمسؤولي أرمينيا لمنطقة قراباغ الأذربيجانية وادعاؤه بأن ذلك لا يتعارض مع التزامات البيان الثلاثي المؤرخ 10 نوفمبر يدل للأسف على أن مسؤولي أرمينيا ما برحوا يحلمون كما كانوا خلال 30 سنة ولم يستخلصوا نتائج من الحقيقة الجديدة الموجودة في المنطقة.

أفادت أذرتاج عن عبد الله يفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية قولها في حديث لها لوسائل الاعلام الجماهيرية إن "هذا بدوره يعني أن قيادة أرمينيا لا تفكر في الناس الذين يقيمون في قراباغ وفي السلام والامن والتعايش المستقبلي في ظروف الرفاه بل في مصالحها السياسية الضيقة المبنية على الماضي. وما ادت اليه هذه السياسة بالنسبة لارمينيا أمام الأعين.