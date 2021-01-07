استئناف التعليم بدوام كامل في المدارس المهنية التركية
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣١]
اسطنبول، 7 يناير، أذرتاج
سيتم استئناف عملية التعليم التقليدية (بدوام كامل) في المدارس المهنية التركية في 11 يناير.
تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد ورد من وزارة التعليم الوطنية التركية.
وجاء في البيان أنه سيتم استئناف عملية التعليم التقليدية في المدارس المهنية والتي تم تعليقها بسبب وباء COVID-19 في 11 يناير بمراعاة قواعد التباعد الآمن.
تم إرسال التعليمات إلى الجهات ذات الصلة.
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