أذربيجان: تخصيص 35 مليون مانات لانشاء منازل للعسكريين
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٥]
باكو، 7 يناير ، اذرتاج
تم تخصيص 35 مليون مانات لتحسين مستوى معيشة العسكريين في هذا العام في اذربيجان.
افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير المالية سامر شريفوف في الاجتماع المنعقد برئاسة الرئيس إلهام علييف تكريسا لنتائج العام 2020.
كذلك قال الوزير انه يخطط تقديم معونات الى بعض الشركات الحكومية على خدمات تقدمها للسكان.
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