الرئيس إلهام علييف: سيبنى مطار دولي جديد إما في لاتشين وإما في كلبجار

باكو، 7 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن اهتمامنا الاساسي الآن يجب أن يكون بالاراضي المحررة وقد انطلق تنفيذ مشاريع ابتدائية للبنى التحتية في هذا المجال. والمشروع الاول هو مشروع الطريق البري الى مدينة شوشا. لان الطرق التقليدية الواصلة الى مدينة شوشا غير مقبولة الى درجة ما بالنسبة لنا حاليا. صحيح اننا نستخدم من هذه الطرق ولكننا نستفيد من هذه الطرق بمرافقة قوات حفظ السلام الروسية من ممر لاتشين وكذلك من خلال اراضي قيرميزي بازار. وفي المستقبل البتة سوف نستخدم من هذه الطرق ايضا استخداما مستقلا وكذلك نستخدم الطريق الواصل بين أغدام وخانكندي وشوشا ايضا.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في مشاورة مكرسة لنتائج عام 2020م إن البيان الموقع عليه في 10 نوفمبر ينص على أن جميع الاتصالات ستفتح وبذلك لا يواجه استخدام هذه الطرق بعد فترة ما مشكلة ولكن اليوم من الواجب انشاء طريق جديد لاجل الذهاب الى مدينة شوشا واجبا مطلقا وقد اطلقنا الاعمال في هذا المجال. وذلك مشروع صعب جدا والتضاريس صعبة جدا خاصة ظروف الطقس تمنع حاليا. ولكن الطريق البري الواصل بين احمد بيكلي وألخانلي وفضولي وشوشا قيد الانشاء واعتبر انه سيتم انشاؤه قبل الموعد المخطط له.

وذكر رئيس الدولة أن المشروع المهم الاخر قد انطلق ايضا وذلك طريق توغانالي – كلبجار وهو طريق آخر يمر من خلال التضاريس الصعبة جدا. وفي الوقت ذاته، وجّهت توجيهات لانشاء طريق من هوراديز الى زنكيلان ومنها الى قبادلي ومنها الى لاتشين وتجري اعمال تمهيدية.

وتابع الرئيس علييف اننا ننشئ البنية التحتية للطرق البرية الى محافظتي لاتشين وكلبجار من الشمال ومن الجنوب مضيفا انني وجهت بالبحث عن موقع مناسب لانشاء مطار دولي حديث في اراضي محافظتي لاتشين وكلبجار. صحيح أن التضاريس صعبة جدا هنالك ويمكن القول بأن معظم تلك الاراضي جبلية ومن الصعب جدا أن يعثر على مكان مسطح ولكن الدراسات جارية حاليا وآمل في أن تبلغني معلومات قريبا وبذلك سيبنى مطار دولي جديد إما في لاتشين وإما في كلبجار.