أنقرة، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) تم وصول الغاز الأذربيجاني إلى إيطاليا مع انطلاق مشروع "تاب". وهكذا بدأ تشغيل ممر الغاز الجنوبي. افادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات مدرجة على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية التركية. وجاء فيها: "تم فتح صفحة جديدة في مساهمة بلادنا في ضمان أمن إمدادات الطاقة لبقية أوروبا".

AZERTAG.AZ : وزارة الخارجية التركية تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي عن وصول الغاز الأذربيجاني إلى إيطاليا

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