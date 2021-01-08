تشغيل بوابة صندوق "ياشات" على الانترنت

باكو، 8 يناير، أذرتاج

قال عُلْوي مهدييف إن صندوق دعم ضمان عائلات المصابين والجرحى والشهداء في الدفاع عن سلامة أراضي أذربيجان صندوق "ياشات" أسس قبل شهر.

أفادت أذرتاج عن مهدييف رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني "أسان خدمة" قوله في مؤتمر صحفي منعقد في 8 يناير اليوم إن الوكالة شغلت اليوم بهذه المناسبة بوابة صندوق "ياشات" والخط الساخن.