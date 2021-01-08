أموال صندوق "ياشات" تزيد عن 24 مليون مانات خلال شهر

باكو، 8 يناير، أذرتاج

قال عُلْوي مهدييف إن صندوق دعم ضمان عائلات المصابين والجرحى والشهداء في الدفاع عن سلامة أراضي أذربيجان صندوق "ياشات" بلغت اموالها من الاعانات والمدفوعات والإغاثات خلال مدة شهر منذ تأسيسها 24 مليونا و804 الف و936 مانات و86 قبيكا / قرشا.

أفادت أذرتاج عن مهدييف رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني "أسان خدمة" قوله في مؤتمر صحفي منعقد في 8 يناير اليوم إن 15 مليونا و36 الفا و831 مانات و70 قبيكا من اجمالي الاموال جاءت عن الاشخاص الطبيعية و9 ملايين 768 الف و105 مانات و16 قبيكا عن الاشخاص الاعتبارية.

وزاد مهدييف أن 883 الف و278 مانات و49 قبيكا من الاموال قد صرفت الى الحين.