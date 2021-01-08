أناما تعاملت مع 13 بلاغا خلال اليومين وحيدت 3800 ذخيرة غير متفجرة

باكو، 8 يناير، أذرتاج

تعاملت الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام أناما خلال الفترة ما بين 6-7 يناير 2021م مع 13 بلاغا تلقتها بشأن اكتشاف الذخائر غير المتفجرة في أراضي محافظات أغدام وأغجابدي وفضولي وقبادلي وزنكيلان وترتر ومدينة شوشا.

أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن فرق العمليات السريعة المتنقلة الخاصة للوكالة باشرت عمليات خاصة في كل بلاغ تلقته لاكتشاف 216 ذخيرة غير متفجرة ولغمين مضادين للمشاة و40 لغمًا مضادّا للدبابات وسلاحين ناريين وقذيفتين للتدريب و3527 خرطوش من مختلف العيار وبقايا خاصة بـ11 قذيفة متفجرة.

كما أن فرق تفجير اناما حيّدت 1141 لغم وذخيرة غير متفجرة.

يواصل موظفو الوكالة كذلك إجراء حملات التنوير والتثقيف والتوعية في السلامة من الألغام والذخائر.