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    أذربيجان: تسجيل 532 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1879 حالة شفاء ووفاة 24 شخصا

    ٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٥‎]

    باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 532 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1879 مصاب هذا المرض وتوفي 24 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 223 ألف و417 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 205 ألف و406 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2869 مريض ويستمر علاج 15 ألفا و142 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و250 ألف و291 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و383 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 532 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1879 حالة شفاء ووفاة 24 شخصا
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