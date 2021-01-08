البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ11 يناير
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 يناير / كانون الثاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 11 يناير / كانون الثاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥٨]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٨:٣٤]
٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٥٤]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٢٩]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤١]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٢]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:٠٠]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٥]
٠٣.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٥]
٠٢.٠١.٢٠٢١ [٢٠:١٤]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٢]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥٨]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [١٦:٥٤]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٧:١٧]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٨]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٤]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٠:١٣]
٠٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:٣٤]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٦:٤٠]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٥:٥٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٣]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك