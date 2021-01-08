إنخفاض عدد الوفيات من كوفيد 19 في إيران

طهران، 8 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 6 آلاف و251 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و274 ألف و514 شخص.

تم تسجيل 85 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 56 ألفا و18 شخص.

تعافى مليون و58 ألفا و654 مصاب تماما وترخصوا.

حظر المرشد الأعلى الإيراني سيد علي خامنئي اليوم استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية.